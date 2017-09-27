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Парламент Ирака одобрил судебное преследование организаторов референдума

Международная панорама
27 сентября, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Иски будут поданы в том числе и против главы Иракского Курдистана Масуда Барзани

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Парламент Ирака одобрил в среду судебное преследование лиц, ответственных за проведение референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом сообщил в среду телеканал "Аль-Маядин".

В числе тех, против которых должны быть поданы иски, глава Иракского Курдистана Масуд Барзани.

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"Совет представителей (парламент) подтверждает принятое ранее на последнем заседании Совета по национальной безопасности при правительстве Ирака решение о преследовании организаторов референдума, включая главу региона, и передачу их дел в суд согласно действующим иракским законам, - говорится в резолюции депутатов. - Все курдские чиновники, не принимавшие участие в плебисците, остаются на своих постах с сохранением заработной платы".

В понедельник в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости автономии. По итогам подсчета 3,44 млн бюллетеней свыше 90% проголосовали положительно. Окончательные результаты плебисцита озвучены не были. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны.

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