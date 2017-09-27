СМИ: суд Киева отменил арест недвижимости министра энергетики Украины

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и жилого дома министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика. Об этом в среду сообщило издание "Левый берег".
"Суд удовлетворил апелляционную жалобу [Игоря] Насалика и отменил решение суда первой инстанции", - говорится в сообщении.
Как уточнили в издании, коллегия судей посчитала, что решение Печерского районного суда Киева об обеспечении иска бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского вынесли с нарушением норм процессуального права и оно является преждевременным.