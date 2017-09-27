СМИ: боевики ИГ готовили в Стамбуле атаку при помощи бомбы

АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции установили, что задержанные в середине сентября иностранные боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планировали совершить теракт в Стамбуле при помощи такой же взрывчатки, которая была использована в Бостоне в 2013 году. Об этом в среду сообщило Anadolu.

12 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали 25 иностранных граждан в ходе антитеррористической операции в Стамбуле. В рамках расследования установлено, что они были причастны к ИГ. На это указывали имеющиеся при них пропагандистские документы, а также инструкция на английском языке для создания бомбы. Эксперты выяснили, что схема этой взрывчатки совпадает с теми устройствами, что сдетонировали на Бостонском марафоне в 2013 году.

Отмечается, что 22 боевика были экстрадированы после завершения всех юридических процедур. Их национальность не уточняется. Что ждет трех других террористов, не сообщается.

Согласно официальным данным, за последние несколько лет в республике было задержано более 5 тыс. боевиков ИГ, из которых 3,2 тыс. были иностранцами из 95 различных стран.