DPA: министр финансов Вольфганг Шойбле будет выдвинут на пост спикера Бундестага

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БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Нынешний министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле будет выдвинут на пост спикера Бундестага нового созыва. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на источники в блоке Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС), набравшем большинство голосов по итогам состоявших 24 сентября выборов.
По его данным, кандидатуру Шойбле внесет на рассмотрение парламента 17 октября фракция ХДС/ХСС.
Сам Шойбле, по словам главы фракции ХДС/ХСС Фолькера Каудера, готов стать спикером Бундестага. "Мы рады, что он принял предложение стать кандидатом на этот пост", - приводит слова Каудера DPA.
75-летний Шойбле является депутатом Бундестага с 1972 года, с 2009 года занимает пост министра финансов и является одним из ближайших соратников Меркель. Он известен консервативными взглядами как на общественную, так и финансовую политику. Будучи главой минфина ФРГ, Шойбле придерживался очень жесткого курса по отношению к Афинам во время финансового кризиса.