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Глава ОЗХО поблагодарил российских экспертов за досрочное уничтожение химоружия

Международная панорама
27 сентября, 17:56 UTC+3 ГААГА ГААГА 27, сентября. /ТАСС

В среду инспекторы ОЗХО официально подтвердили полное уничтожение РФ своих запасов отравляющих веществ

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ГААГА, 27 сентября. /ТАСС/. Завершение уничтожения Россией всех своих запасов отравляющих веществ является важной вехой в достижении целей Конвенции о запрещении химоружия. Об этом заявил в среду генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

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"Я поздравляю Россию и выражаю благодарность всем вовлеченным экспертам за профессионализм и приверженность, - подчеркнул гендиректор в своем заявлении. - Я также выражаю признательность всем государствам-участникам, которые помогали России в реализации программы ликвидации химоружия, а также персоналу ОЗХО, который подтверждал уничтожение запасов".

Россия подписала Конвенцию о запрещении химоружия 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года. В соответствии с ней страна задекларировала наличие почти 40 тыс. тонн химоружия и обязалась его полностью уничтожить.

Практические работы по ликвидации начались в декабре 2002 года, когда в поселке Горном (Саратовская область) был введен в эксплуатацию первый завод по уничтожению боеприпасов с отравляющими веществами. После этого в России было открыто еще шесть объектов по ликвидации химоружия - в городах Камбарка (Удмуртия, в 2005 году), Щучье (Курганская область, в 2009 году) и Почеп (Брянская область, в 2010 году); поселках Мирный (Кировская область, в 2006 году), Леонидовка (Пензенская область, в 2008 году), Кизнер (Удмуртия, в 2013 году).

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Заводы в Горном и Камбарке завершили уничтожение в 2005 и 2009 годах соответственно, еще четыре объекта были закрыты в 2015 году.

В среду с уничтожением последнего боеприпаса объект в Кизнере завершил свою работу, а инспекторы ОЗХО официально подтвердили полное уничтожение Россией всех своих запасов отравляющих веществ.

Сроки уничтожения химоружия в России сдвигались несколько раз. Изначально предполагалось, что ликвидация будет завершена в 2012 году, однако затем крайний срок по ряду технических причин был сдвинут до 2020 года. Затем окончательной датой называлось 31 декабря 2018 года, однако России удалось досрочно выполнить все взятые на себя обязательства.

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