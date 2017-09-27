За независимость Иракского Курдистана на референдуме высказались 92,73% избирателей

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 90% избирателей, участвовавших в референдуме о независимости Иракского Курдистана, высказались за создание независимого от Ирака государства. Об этом объявила в среду Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам, подводя итоги прошедшего 25 сентября плебисцита.
Согласно окончательным данным комиссии, из 3,3 млн жителей курдской автономии, пришедших на участки, за независимость проголосовали 92,73%. Явка составила 72%.
По словам главы комиссии Хандрина Мухаммеда, "плебисцит состоялся в атмосфере прозрачности под контролем местных и иностранных наблюдателей". "Референдум прошел без особых проблем и нарушений", - отметил он.