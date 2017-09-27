ФБР назвало террористов ИГ наибольшей угрозой безопасности США

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и доморощенные экстремисты представляют в настоящее время "наибольшую террористическую угрозу" безопасности США. Об этом заявил во вторник директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей, выступая на слушаниях в сенатском комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений Конгресса США. Слушания посвящены угрозам безопасности национальной территории. Прямая трансляция ведется на сайте комитета.

"В настоящее время ФБР считает ИГ и доморощенных экстремистов главной террористической угрозой безопасности страны", - указал Рей. "Предотвращение терактов остается главным приоритетом ФБР", - подчеркнул он.

По словам главы ФБР, "ИГ безжалостно продолжает проводить кампанию насилия и активно занимается пропагандой своих полных ненависти идей, привлекая в свои ряды других экстремистов". "Мы продолжаем выявлять [в США] тех, кто хочет вступить в ряды ИГ и отправиться воевать за нее за рубеж, а также экстремистов, выросших в Соединенных Штатах и намеревающихся прибегнуть к актам насилия внутри страны, - отметил Рей. - Мы продолжаем противодействовать террористической пропаганде, которая ведется с помощью интернета и социальных сетей. Поскольку сейчас вербовка осуществляется через интернет, зарубежным террористическим организациям уже не надо изыскивать пути проникновения своих боевиков на территорию США для осуществления терактов".

"Но ИГ - не единственная террористическая группировка, вызывающая у нас тревогу, - продолжил Рей. - "Аль-Каида" не оставляет намерений организовать масштабные теракты, хотя проводимые против нее контртеррористические операции существенно подорвали ее возможности. В ближайшем будущем эта группировка, вероятнее всего, будет сосредоточена на организации одиночных терактов против США и их союзников в Афганистане и Пакистане".

"Различные экстремистские движения в США также представляют угрозу для страны, - заметил директор ФБР. - Наибольшую тревогу у нас вызывают экстремисты-одиночки, готовые совершить теракт".

Как сообщил Рей, "за последние 12 месяцев в США были арестованы 176 доморощенных экстремистов, около 1 тыс. подобных дел рассматривается правоохранительными органами".