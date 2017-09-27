СМИ: Багдад может использовать аэропорт Мосула вместо гаваней в курдском регионе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Центральные власти Ирака намерены в кратчайшие сроки восстановить и начать эксплуатацию международного аэропорта Мосула в качестве альтернативы находящимся в курдском регионе воздушным гаваням. Об этом в среду сообщает новостной портал Shafaq News со ссылкой на неназванного представителя администрации провинции Найнава.

"Багдад начал тайные переговоры с турецкими инвестиционными компаниями о восстановлении аэропорта Мосула в рекордные сроки, - сказал высокопоставленный чиновник. - Он должен будет заменить гавани в Эрбиле и Сулеймании в Иракском Курдистане и обслуживать внутренние, региональные и международные рейсы в случае реализации решения центральных властей о запрете полетов в регион после референдума".

Во вторник, спустя день после плебисцита, федеральное правительство Ирака отвело курдскому руководству 72 часа на передачу под управление Багдада всех пограничных пунктов и аэропортов. Уже в среду министр транспорта и коммуникаций в правительстве автономии Мавлюд Баумурад заявил, что Эрбиль отвергает выдвинутый ультиматум. В ответ на это Управление гражданской авиации Ирака проинформировало иностранные компании о "приостановке всех гражданских рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании, начиная с пятницы". Решение о прекращении полетов уже приняли египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air и ливанская компания Middle East Airlines.

Расположенная в нескольких километрах южнее Мосула воздушная гавань более двух лет удерживалась боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Отбить ее у экстремистов удалось только в минувшем феврале во время проходившей с октября 2016 года по июль текущего года операции правительственных сил по освобождению некогда главного бастиона ИГ в стране.

В ходе боев аэропорт получил серьезные разрушения. Наступающие войска активно применяли артиллерию, удары по окопавшимся там радикалам наносили как иракская боевая авиация, так и ВВС так называемой международной коалиции.