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Politico: только 14% американцев видят в России "наибольшую угрозу" безопасности США

Международная панорама
27 сентября, 19:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, сентября. /ТАСС

По данным опроса, половина жителей США опасаются КНДР

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ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Только 14% американцев полагают, что Россия представляет "наибольшую угрозу" национальной безопасности США. Как свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса, который газета Politico провела совместно с компанией Morning Consult, данный показатель снизился на 2 процентных пункта по сравнению с данными за июль этого года.

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Половина жителей США при этом уверена, что КНДР несет "наибольшую угрозу" их стране. По сравнению с июльским исследованием этот показатель возрос на 10 процентных пунктов. При этом 18% респондентов считают террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) главной угрозой безопасности США по сравнению с 30% в июле. "Наибольшую угрозу" своей стране в Китае увидели 6% американцев, в Иране - 2%, что находится на грани статистической погрешности опроса.

Кроме того, решение президента США Дональда Трампа ужесточить введенные против КНДР санкции одобрили 70% опрошенных, против высказались всего 11%.

Опрос, в котором приняли участие 1 987 совершеннолетних американцев, проходил с 22 по 24 сентября 2017 года.

В конце августа американский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Вашингтоне отказался называть Россию угрозой американской безопасности, заметив при этом, что отношения между двумя странами рано или поздно нормализуются. Журналисты задавали ему вопрос, рассматривает ли он Москву "в качестве угрозы безопасности" США.

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Персоны
Трамп, Дональд Ниинистё, Саули
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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