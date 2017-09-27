Fly Dubai и Royal Jordanian Airlines до конца недели прекратят полеты в Иракский Курдистан

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Jordanian Airlines прекратит с 29 сентября полеты в города курдской автономии Ирака. Об этом сообщило в среду Анатолийское агентство со ссылкой на официального представителя компании.
По информации телеканала "Би-би-си - Арабия", авиаперевозчик Fly Dubai также временно прекратит с 30 сентября выполнять рейсы в административный центр Иракского Курдистана - Эрбиль.
Во вторник, спустя день после референдума о независимости Иракского Курдистана, федеральное правительство Ирака отвело курдскому руководству 72 часа на передачу Багдаду управления всеми пограничными пунктами и аэропортами. В среду министр транспорта и коммуникаций в правительстве автономии Мавлюд Баумурад заявил, что Эрбиль отвергает выдвинутый ультиматум. В ответ на это Управление гражданской авиации Ирака проинформировало иностранные компании о "приостановке всех гражданских рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании начиная с пятницы". Решение о прекращении полетов уже приняли египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air ("Иджипт эйр") и ливанская компания Middle East Airlines "Миддл ист эйрлайнз").