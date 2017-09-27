Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fly Dubai и Royal Jordanian Airlines до конца недели прекратят полеты в Иракский Курдистан

Международная панорама
27 сентября, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

После референдума о независимости Иракского Курдистана Багдад отвел 72 часа на передачу управления всеми погранпунктами и аэропортами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Royal Jordanian Airlines прекратит с 29 сентября полеты в города курдской автономии Ирака. Об этом сообщило в среду Анатолийское агентство со ссылкой на официального представителя компании.

Смотрите также
Город Эрбиль в преддверии референдума о независимости Иракского Курдистана

Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана

По информации телеканала "Би-би-си - Арабия", авиаперевозчик Fly Dubai также временно прекратит с 30 сентября выполнять рейсы в административный центр Иракского Курдистана - Эрбиль.

Во вторник, спустя день после референдума о независимости Иракского Курдистана, федеральное правительство Ирака отвело курдскому руководству 72 часа на передачу Багдаду управления всеми пограничными пунктами и аэропортами. В среду министр транспорта и коммуникаций в правительстве автономии Мавлюд Баумурад заявил, что Эрбиль отвергает выдвинутый ультиматум. В ответ на это Управление гражданской авиации Ирака проинформировало иностранные компании о "приостановке всех гражданских рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании начиная с пятницы". Решение о прекращении полетов уже приняли египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air ("Иджипт эйр") и ливанская компания Middle East Airlines "Миддл ист эйрлайнз").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ирак: кризис государственности Референдум в Иракском Курдистане
Страны
Ирак Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на складах в Винницкой области уничтожил боеприпасов на $800 млн
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
6
Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о готовности продать компанию за рубль
7
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама