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"Московская" группа оппозиции Сирии выступает против объединения путем аннексии в ВКП

Международная панорама
27 сентября, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Отмечается, что создание одной делегации из существующих платформ должно проходить на равноправной основе и принципах резолюции СБ ООН

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Московская" группа сирийской оппозиции подчеркивает, что образование единой делегации сирийской оппозиции возможно только путем учета интересов всех ее платформ, а не за счет аннексии одних групп другой. Об этом говорится в заявлении главы делегации "московской" группы оппозиции Сирии Муханнада Длейкана, текст которого поступил в ТАСС в среду.

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"Что касается заявлений относительно того, что целью переговоров между группами оппозиции является аннексия "московской" и "каирской" платформ в Высший комитет по переговорам (ВКП, "эр-риядская" группа), то на наш взгляд, это является продолжением ментальности "ведущей партии", - говорится в заявлении Длейкана. Так он прокомментировал высказывания лидера ВКП Рияда Хиджаба о том, как в комитете видят перспективы объединения оппозиции.

"Но произойдет не аннексия одной платформы другой, а создание одной делегации из существующих платформ на равноправной основе и принципах резолюции СБ ООН 2254, без каких-либо предварительных условий. Тот, кто выступает против этого, должен оказаться в политической изоляции, потому что подобными действиями он добивается продления страданий сирийского народа и сирийской трагедии", - продолжил лидер "московской" платформы.

Длейкан также отверг обвинения со стороны Хиджаба в том, что "московская" группа якобы занимает проправительственные позиции. Он напомнил, что Хиджаб ранее сам входил в правительство Сирии на протяжении многих лет и занимал там пост премьер-министра. "Крайние позиции, которые занимает "эр-риядская" группа, не идут на пользу никому, кроме таких же радикалов в правительстве Сирии, потому что они закрывают дорогу к политическому решению", - добавил он.

В конце августа в Эр-Рияде прошла первая встреча трех основных платформ сирийской оппозиции, принимающих участие в переговорах в Женеве. Три оппозиционные группы также были приняты в МИД Саудовской Аравии. Добиться объединения оппозиции тогда не удалось. На октябрь намечен новый раунд консультаций, однако его проведение пока не подтверждено.

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