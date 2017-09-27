СМИ: временное правительство Ливии запретило въезд в страну гражданам США

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Временное правительство Ливии под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, штаб-квартира которого находится на востоке страны, приняло решение о запрете на въезд в Ливию гражданам США. Об этом в среду сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Яум ас-Сабиа", цитируя специальное заявление ливийского кабинета.
"Решение Вашингтона о внесении Ливии в список стран, гражданам которых ограничен въезд в США, является опасной эскалацией в отношениях между государствами и направлено против конкретных лиц", - указывается в заявлении. Ливийское правительство также отметило, что данное постановление принято "в исполнение принципа взаимности".
В Ливии в настоящее время параллельно существуют два правительства - признанный международным сообществом кабинет национального согласия Фаиза Сараджа и "восточный кабмин" ат-Тани, лояльный Палате представителей, которая также пользуется международной поддержкой.
В минувшее воскресенье власти США приняли решение расширить список стран, для граждан которых въезд на территорию государства будет ограничен. В список этих стран внесены Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен. Это правило вступает в силу с 18 октября. По мнению Вашингтона, данные государства "обладают несоответствующими протоколами" в части идентификации лиц и обмена информацией, кроме того, имеются "факторы риска".
Ранее в этом году президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Однако федеральные суды приняли решение заблокировать данную инициативу. Таких указов было несколько и до последнего исполнительная и судебные власти вели спор насчет законности таких мер.