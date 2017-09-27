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СМИ: Киев обещает уточнить нормы изучения языков в новом законе о среднем образовании

Международная панорама
27 сентября, 20:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

Министр образования Украины Лилия Гриневич сообщила, что подготовка такого закона ведется в настоящее время

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Законодательные нормы, в соответствии с которыми на Украине ограничивается право представителей нацменьшинств на получение образования на родном языке, могут быть уточнены в новом законе о среднем образовании, подготовка которого ведется в настоящее время.

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Об этом сообщила в среду министр образования Украины Лилия Гриневич после встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьян Поп.

"Я объяснила, что эта статья [о праве получения образования на родном языке] будет уточнена для ее введения в законе об общем среднем образовании, специальном законе, проект которого мы готовим... а также в образовательных стандартах и учебных планах", - цитирует министра издание "Левый берег".

Гриневич отметила, что языковые нормы будут направлены на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия"). По ее словам, вывод комиссии ожидается не ранее чем через один-два месяца от даты начала экспертизы. В министерстве надеются, что выводы будут получены до конца осени.

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