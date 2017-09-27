Сенатор заявил, что США должны как можно скорее утвердить Хантсмана послом в РФ

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ВАШИНГТОН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп не мог выбрать человека лучше, чем Джон Хантсман, на пост посла в России, Сенат должен как можно скорее утвердить его. Такое мнение в среду, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, высказал старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин.
"В случае с Джоном Хантсманом я не думаю, что президент мог бы выбрать человека лучше на пост посла в России. Я поддерживаю его кандидатуру", - сказал сенатор.
"Я надеюсь, что мы сделаем это быстро, потому что нам нужен посол в России", - добавил Кардин, имея ввиду утверждение Хантсмана Сенатом. Во вторник комитет по иностранным делам уже поддержал эту кандидатуру.
Как заявил в среду в эфире телеканала "Россия 24" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва рассчитывает с приездом нового американского посла приступить к разбору "завалов" в отношениях РФ и США. В МИД настроены на конструктивную работу.
Трамп в марте предложил Хантсману занять должность посла США в РФ, тот ответил согласием. 20 июля Белый дом объявил о внесении кандидатуры Хантсмана на утверждение Сената. За день до этого Рябков сообщил, что Москва выдала агреман на это назначение.
В ходе состоявшихся 19 сентября слушаний, посвященных его кандидатуре, Хантсман заявил, что у США "нет другого выбора", кроме как взаимодействовать с РФ в решении ряда международных проблем. Он также сообщил о своем стремлении обсуждать с российскими властями борьбу с терроризмом, соблюдение договоров по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения, а также политическое урегулирование конфликта в Сирии и разрешение кризиса на Украине.