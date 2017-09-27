Суд Киева освободил из-под ареста экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича и отменил решение об его аресте на два месяца. Об этом в среду сообщило издание InfoResist.

"Соответствующее решение суд принял на заседании в среду. Этим же решением Апелляционный суд постановил освободить [Александра] Лавриновича из-под стражи в зале суда", - говорится в сообщении.

Печерский суд 15 сентября арестовал Лавриновича на два месяца по делу о захвате государственной власти, который, по мнению следствия, осуществил экс-президент Украины Виктор Янукович в 2010 году. Тогда, как считает следствие, произошел конституционный переворот - в действие была введена конституция редакции 1996 года, расширившая полномочия президента. Лавриновича обвиняют в том, что на посту министра юстиции он разрешил официальную публикацию конституции редакции 1996 года, по мнению следствия, экс- министр это сделал без прохождения этого вопроса в Верховной раде.

Кроме того, Лавринович обвиняется по делу, связанному с закупкой минюстом услуг американской юридической фирмы для сбора доказательств против Юлии Тимошенко. По этому делу к бывшему министру применена мера пресечения в виде залога, который он уплатил.