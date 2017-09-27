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ООН сообщила о массовых жертвах столкновений и авиаударов в Сирии в последние дни

Международная панорама
27 сентября, 22:12 UTC+3 ООН 27, сентября. /ТАСС

По данным организации, боевые действия привели к разрушению школ, больниц и других объектов гражданской инфраструктуры

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ООН, 27 сентября. /ТАСС/. ООН выразила в среду обеспокоенность гибелью множества мирных жителей в Сирии в результате авиаударов и столкновений в провинции Идлиб в последние дни. Как заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, боевые действия также привели к разрушению школ, больниц и других объектов гражданской инфраструктуры.

"ООН чрезвычайно обеспокоена сообщениями о росте интенсивности столкновений и авиаударов на северо-западе и в центральной части Идлиба, которые привели к массовым жертвам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры - школ, больниц, центров размещения беженцев", - сказал он. По словам Дюжаррика, ООН каждый день получает сообщения о воздушных бомбардировках жилых районов провинции.

Он привел информацию об ударе по школе в одной из деревень на севере Идлиба, а также обстрелах осажденных городов Эль-Фуа и Кефрая. 26 сентября обстрелу подверглись люди, которые пытались покинуть одно из предместий города Хама, в результате чего были убиты около 80 человек и десятки пострадали, а 25 сентября авиаудар в одноименной провинции привел к гибели 27 человек и ранению 58. "Мы продолжаем получать сообщения о боевых действиях в Ракке, Дейр-эз-Зоре, Алеппо и Восточной Гуте", - добавил официальный представитель генсека ООН.

Более миллиона беженцев в Дейр-эз-Зоре

Он также выразил тревогу по поводу ситуации в провинции Дейр-эз-Зор, более миллиона жителей которой были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. "За последний месяц вынужденными переселенцами стали 100 тыс. человек. Свыше 50 тыс. бежали в течение прошлой недели, в основном они направились в другие районы провинции, а также в Хасеке и Ракку. Многие уехали в районы, доступ в которые гуманитарных сотрудников затруднен из-за присутствия ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) или боевых действий", - отметил Дюжаррик.

По его словам, ООН призывает все стороны в Сирии обеспечить свободу перемещения гражданского населения, а также защитить его от последствий боевых действий. Кроме того, официальный представитель генсека напомнил участникам конфликта об их обязательствах по содействию оказанию гуманитарной помощи мирным жителям.

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