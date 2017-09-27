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Al Jazeera: Тегеран готов помочь Багдаду в сохранении контроля над общей границей

Международная панорама
27 сентября, 22:35 дата обновления: 27 сентября, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В четверг иракские и иранские военные планируют провести совместную инспекцию границы

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Иран готов оказать поддержку центральным властям в Багдаде в поддержании контроля над общей границей. Об этом, как передает телеканал Al Jazeera, заявил в среду начальник Генерального штаба ВС ИРИ, дивизионный генерал Мохаммад Хосейн Багери на встрече с прибывшим в Тегеран с визитом иракским коллегой Усманом аль-Ганми.

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"Багдад и Тегеран отвергают референдум в Иракском Курдистане и его итоги, - сказал он. - Мы также не признаем никакого управления со стороны курдов над ирано-иракской границей и готовы оказать поддержку центральному правительству в поддержании контроля над ней".

По словам Багери, в четверг иракские и иранские военные проведут совместную инспекцию границы. Он также подчеркнул, что Тегеран готов к развертыванию в районе приграничной полосы сил федерального правительства Ирака. "Иран не приемлет каких-либо изменений на иракской географической карте или отделения любой из его частей, - указал он. - И мы не признаем ничего, кроме власти центрального правительства над севером Ирака".

Со своей стороны, как заявил по итогам переговоров начальник штаба иракской армии, его визит был "посвящен вопросам, которые касаются национальной безопасности двух стран". "Мы полностью уверены в поддержке Ирана, и Багдад готов координировать и вести диалог с Тегераном по чувствительным для национальной безопасности вопросам, - подчеркнул он. - У нас есть совместный план действий по контролю над общей границей".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, статус которого юридически закреплен в конституции Ирака. В понедельник его властями в одностороннем порядке был проведен референдум о независимости, за которую, согласно данным избиркома автономии, высказались свыше 90% при явке в 72%. Против плебисцита, помимо самих центральных иракских властей, высказались многие государства, в первую очередь, соседи - Иран и Турция. 

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Ирак: кризис государственности Референдум в Иракском Курдистане
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