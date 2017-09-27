Посол ФРГ: политика в отношении РФ после выборов в Германии предметно не изменится

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Альтернативы хорошим германо-российским связям нет, политика Берлина в отношении Москвы с приходом нового правительства ФРГ предметно не изменится. Об этом заявил посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду вечером на сайте издания.

"Что касается взаимоотношений с Москвой: не хотел бы сейчас предугадывать или предсказывать, какой будет политика следующего правительства ФРГ в отношении России, но убежден, что в ней субстанциально, предметно ничего не изменится, - сказал он. - И это хорошо".

"Это связано с тем, что по вопросу германо-российских отношений в ФРГ между фактически всеми важными политическими силами существует широкий консенсус, - пояснил дипломат. - А заключается он в следующем: нет никакой альтернативы хорошим германо-российским отношениям, и мы обязаны делать все, чтобы развивать их в том же положительном ключе. Но в то же время мы намерены и впредь откровенно говорить с нашими российскими собеседниками о проблемах и разногласиях в надежде на то, что совместными усилиями их удастся решить".

Коснувшись торгово-экономического сотрудничества, фон Фрич отметил, что за первые шесть месяцев 2017 года двусторонний товарооборот вырос на 28%. "Объем германских инвестиций в России находится на рекордном уровне, и повсюду слышна надежда о том, что рост продолжится и в будущем, - сказал он. - И это справедливо: российская экономика снова растет, и благодаря успешной денежной и фискальной политике показатель инфляции находится на наиболее низком, начиная с 90-х годов, уровне". "Германские компании ценят такие стабильные макроэкономические условия очень высоко", - добавил глава диппредставительства.

"Во время кризиса они [компании] действительно сохранили верность российскому рынку и не пытались сломя голову покинуть страну, - напомнил посол. - Эта позиция характерна для германского бизнеса. Компании не стремятся заработать в России быстрые деньги, их цель - долгосрочные, стабильные инвестиции. Тем самым в России ими уже непосредственно было создано порядка 100 тыс. рабочих мест".