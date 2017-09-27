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Новый раунд переговоров по Сирии пройдет не позднее начала ноября

Международная панорама
27 сентября, 22:44 дата обновления: 27 сентября, 22:52 UTC+3

По словам Стаффана де Мистуры, точная дата будет объявлена позднее

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ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Следующий раунд переговоров между правительством Сирии и оппозицией в Женеве начнется не позднее начала ноября. Об этом заявил в среду специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура на заседании Совета Безопасности.

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"Я хочу подтвердить свое намерение провести восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, я обсуждал это вчера с генеральным секретарем [ООН Антониу Гутерришем]. Это произойдет примерно через месяц, не позднее конца октября - начала ноября", - сказал эмиссар. По его словам, точная дата будет объявлена позднее.

По словам де Мистуры, в предстоящий период все заинтересованные игроки должны предпринять усилия, чтобы "создать условия для предметных переговоров". "Я призываю обе стороны [конфликта] реалистично оценить ситуацию, держа в уме ответственность перед сирийским народом, и серьезно подготовиться к участию в женевских переговорах без предварительных условий", - подчеркнул спецпосланник ООН.

Ранее де Мистура сообщал, что планирует провести новый раунд переговоров в октябре. Предыдущий, седьмой раунд межсирийских переговоров проходил в Женеве в июле. В нем участвовала делегация правительства Сирии и трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской".

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Персоны
Гутерриш, Антониу Де Мистура, Стаффан
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