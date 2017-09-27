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Разведка США считает, что Иран по-прежнему поддерживает террористов на Ближнем Востоке

Международная панорама
27 сентября, 23:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, сентября. /ТАСС

Директор контртеррористического центра США Николас Расмуссен назвал Иран основным спонсором терроризма

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ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Иран по-прежнему "предоставляет финансовую помощь и современное оружие террористическим группировкам по всему Ближнему Востоку". Такое мнение выразил в среду директор Национального контртеррористического центра (НКЦ) США Николас Расмуссен.

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Он выступил на слушаниях в сенатском комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений Конгресса США, посвященных террористическим угрозам. В рамках этих слушаний среди членов комитета были также распространены письменные ответы Расмуссена на заранее направленные ему сенаторами вопросы.

"Иран остается основным спонсором терроризма, предоставляя финансовую помощь и современное оружие, обучая тактике проведения операций террористические группировки по всему Ближнему Востоку, - указал глава НКЦ в своих ответах, имеющихся в распоряжении ТАСС. - При этом Иран одновременно создает собственную сеть боевиков по всей планете".

"Партнеры Ирана из [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" в течение последних нескольких лет демонстрировали намерение не дать установиться в регионе стабильности, перебрасывая тысячи своих бойцов в Сирию, чтобы сражаться за режим [президента Башара] Асада, предоставляя оружие террористическим группировкам в Ираке и Йемене, направляя своих боевиков в Азербайджан, Египет, Таиланд, на Кипр и в Перу, чтобы создать условия для осуществления терактов", - утверждал Расмуссен.

НКЦ входит в структуру аппарата директора национальной разведки США.

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Асад, Башар Хафез
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