В Кабуле в результате авиаудара ВВС США есть жертвы среди мирного населения

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ВВС США нанесли авиаудар по боевикам движения "Талибан", обстрелявшим территорию близ аэропорта столицы Афганистана. Пресс-служба миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), сообщила в Facebook в среду, что в результате удара есть потери среди мирного населения.
Как подчеркнули в пресс-службе, боевики открыли огонь из минометов, также были задействованы террористы-смертники. Афганское подразделение быстрого реагирования совместно с ВВС США нанесло авиаудар по экстремистам. "К сожалению, одна из ракет дала сбой, что повлекло потери среди мирного населения", - говорится в сообщении. Миссия не уточняет число погибших или пострадавших в результате бомбардировки, по факту инцидента начато расследование.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли район недалеко от аэропорта в Кабуле вскоре после прибытия в афганскую столицу министра обороны США Джеймса Мэттиса и генсека НАТО Йенса Столтенберга. По сведениям телеканала "Толо ньюс" один человек погиб, еще четверо получили ранения.