Нетаньяху пообещал, что Израиль больше не будет сносить поселения на Западном берегу

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Израиль больше не будет сносить поселения на Западном берегу реки Иордан. С таким заявлением выступил в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии, посвященной 50-летию поселенческого движения.
"Поселения важны для меня, а потому я говорю совершенно ясно: больше не будет сноса поселений, - сказал премьер. - Мы создали великолепные поселения в Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), которые мы поддерживаем и укрепляем - ответственно, мудро и настойчиво". Высказывания Нетаньяху распространила в среду канцелярия главы правительства еврейского государства.
"Речь, прежде всего, о том, что это [снос поселений] - не способ продвижения к миру",- продолжил израильский премьер, отметив, что после вывода всех поселений из сектора Газа более 10 лет назад Израиль "не получил мира, но получил лишь террор и ракеты". "Мы к этому не вернемся, мы не оставим наш национальный дом в опасности, вместо этого мы будем укреплять наш дом", - пообещал Нетаньяху. Он также указал, что Израиль больше не будет сносить "ни еврейские, ни арабские поселения".
В декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этой резолюции СБ ООН.