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Венесуэла хочет сотрудничать с авиакомпаниями России и Турции для развития туризма

Международная панорама
27 сентября, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Встречи пройдут в ходе международной туристической ярмарки на острове Маргарита

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы планируют провести переговоры с представителями российских и турецких авиакомпаний, чтобы заключить альянс для развития туризма. Об этом сообщил в среду заместитель министра туризма Боливарианской Республики Али Падрон. Встречи пройдут в ходе международной туристической ярмарки, местом проведения которой в ноябре станет остров Маргарита.

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"Этим утром - в эту среду - наш посол в Российской Федерации, Карлос Фариас, проинформировал меня, что он провел встречи с "Аэрофлотом", который уже летает в Латинскую Америку, в Гавану, столицу Кубы, и в Санто-Доминго, столицу Доминиканской Республики, и русские очень хотят попасть в Венесуэлу", - приводит высказывание министра Венесуэльскому агентству новостей сайт телеканала Venezuela de Televizion.

В конце июля о полной приостановке рейсов в Венесуэлу сообщила колумбийская авиакомпания Avianca. Ранее аналогичный шаг из-за финансовых вопросов или проблем с безопасностью предприняли крупнейшая авиакомпания Южной Америки Latam, американская United Airlines, мексиканская Aeromexico, немецкая Lufthansа, канадская Air Canada, итальянская Alitalia, бразильская Gol и базирующаяся на Арубе Tiara Air.

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