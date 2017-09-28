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Глава МИД Сирии заявил, что Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре

Международная панорама
28 сентября, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Валид Муаллем отметил, что Сирия "удовлетворена сотрудничеством с Россией"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT, запись которого была опубликована в среду.

"Россия не нуждается в военной базе в Дейр эз-Зоре. У нас с Россией есть соглашения относительно Тартуса и Хмеймима. Российское военное присутствие в Сирии легитимно. Мы дали на это наше согласие", - сказал он, добавив, что Сирия "удовлетворена сотрудничеством с Россией".

Глава МИД выразил соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии. "Мы очень сожалеем о гибели российского главного военного советника и других российских военнослужащих. Эти жертвы еще больше скрепляют наши отношения с Россией", - добавил он.

Блокада Дейр-эз-Зора, который банды ИГ осадили в 2014 году, была прорвана 5 сентября. Это позволило войскам начать операцию в долине реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком. Освобождение восточного региона, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

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