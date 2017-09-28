Госсекретарь США посетит Пекин на фоне кризиса на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начнет в четверг визит в столицу Китая - второй по счету за восемь месяцев пребывания в должности. Повестка дня запланированных у Тиллерсона переговоров, объявленная главой пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт лишь в общих чертах, включает в себя проблему денуклеаризации Корейского полуострова, подготовку намеченного на ноябрь визита президента Дональда Трампа в Китай и вопросы торгово-экономических отношений Вашингтона и Пекина.

"Хорошие отношения"

"У нас хорошие отношения с Китаем, что, как мне кажется, очевидно не только из визита госсекретаря туда на текущей неделе, но и предстоящей позднее в этом году поездки в Китай президента [Трампа]", - сказала во вторник Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

Она заострила внимание на том, что до конца года между США и Китаем также должно пройти в общей сложности четыре раунда диалога высокого уровня по различным темам, затрагивающим в том числе стратегическую стабильность и охватывающим в целом весь комплекс двусторонних отношений. Предполагается, что за этот период состоятся и две полномасштабные встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом; 6-7 апреля они уже провели переговоры в поместье Трампа в штате Флорида.

В центре внимания - КНДР

Ключевым блоком вопросов, которые на этот раз предстоит обсуждать в Пекине руководителю внешнеполитического ведомства США, является кризис вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР, накаливший обстановку в регионе за последние месяцы до опасного предела. Ответственность за это несут Пхеньян, который, вопреки требованиям Совета Безопасности ООН резко активизировал ракетные пуски и предупредил о возможности ядерного испытания в Тихом океане, и Вашингтон, пригрозивший на днях "полностью уничтожить Северную Корею".

В июле КНДР объявила о том, что впервые испытала две межконтинентальные баллистические ракеты. Правительство США фактически огласило аналогичные выводы. Между тем Министерство обороны России квалифицировало испытанные тогда Пхеньяном баллистические ракеты как имеющие среднюю дальность.

Россия и Китай в целях разрядки напряженности в Северо-Восточной Азии выдвинули в июле совместную инициативу, предусматривающую так называемую двойную заморозку - как ракетных и ядерных испытаний КНДР, так и военных учений США и Республики Корея. Однако эти предложения, как подтвердил на прошлой неделе в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, пока не воспринимаются партнерами, "прежде всего американскими".

Смягчение риторики?

Вместе с тем, по оценке газеты The Washington Post, американское руководство в преддверии поездки Тиллерсона в Пекин ощутимо смягчило риторику, звучащую из Вашингтона в адрес Пхеньяна. Новые высказывания Трампа, касающиеся Северной Кореи, "как представляется, отражают стремление понизить температуру после [нескольких] дней накаленной риторики и угроз с обеих сторон", подчеркивает издание. С его точки зрения, налицо "изменение тона" высказываний хозяина Белого дома ввиду "обеспокоенности по поводу того, что эскалация напряженности с Пхеньяном происходит опасным образом".

Экономический блок

Традиционно острыми обещают стать в ходе поездки Тиллерсона, которая продлится по 1 октября, и американо-китайские дискуссии по торгово-экономическим вопросам. Только что посетивший КНР министр торговли США Уилбур Росс призвал Пекин "снижать тарифные и нетарифные барьеры", защищать права на интеллектуальную собственность и гарантировать американским компаниям такой же уровень доступ на китайский рынок, как и местным фирмам.

В свою очередь представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на минувшей неделе утверждал, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, что "масштаб скоординированных усилий" Пекина, направленных на развитие экономики Китая и повышение ее конкурентоспособности, "беспрецедентен и является угрозой мировой торговой системе".