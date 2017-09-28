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Посол США в РФ Джон Теффт в четверг покидает Москву

Международная панорама
28 сентября, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

На прощальном вечере в посольстве дипломат рассказал о своих теплых впечатлениях от работы в России и пообещал вернуться, чтобы поесть пельмени

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Посол США в РФ Джон Теффт

Посол США в РФ Джон Теффт

© AP Photo/Susan Walsh

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Джон Теффт завершает свою службу в качестве посла США в России и покидает страну. Дипломат, проработавший в Москве три года, вылетает в четверг утренним рейсом. Об этом он сам сообщил журналистам на прощальном вечере, состоявшемся во вторник в посольстве Соединенных Штатов.

В интервью ТАСС в преддверии своего возвращения на родину Теффт признался, что ему будет не хватать российской культуры. "Я буду скучать по возможности путешествовать по этой прекрасной стране, наслаждаясь ее природными богатствами и красотой архитектуры", - отметил он. Дипломат также не раз говорил о своей любви к российской музыке и гордился тем, что за время пребывания в Москве организовал в своей резиденции, Spaso House, 24 концерта российских и американских исполнителей.

Посол также пообещал, что еще вернется в Россию хотя бы, чтобы поесть пельмени. "Во время одной из первых бесед с россиянами [в соцсети] "ВКонтакте" я упомянул о том, что очень люблю пельмени. Это разлетелось по интернету, так что с тех пор, куда бы я ни поехал, местные жители писали мне про то, где у них можно поесть пельмени. Кажется, я стал "мистером Пельмени", - пояснил дипломат.

Редактор американского издания Al-Monitor, эксперт клуба "Валдай" Максим Сучков в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что Теффту довелось работать, возможно, в самый трудный период российско-американских отношений. "Вместе с этим, нужно отметить, что его профессиональный стиль импонировал многим в Москве в большей степени, чем его предшественника - Майкла Макфола, который вел посольскую работу в более провокативной манере, также отложившей свой негативный отпечаток на отношения Москвы и Вашингтона", - указал политолог.

По его мнению, большой заслугой Теффта стало то, что "отношения России и Америки не деградировали еще больше в результате именно его работы, этому способствовали другие - объективные и субъективные факторы". "Сложно сказать сейчас, могло ли посольство сделать больше для минимизации того негатива, который стал определять российско-американские отношения с 2014 года. Нужно время, чтобы оценить это с большей степенью объективности", - подытожил Сучков.

Как ожидается, на смену Теффту в Москву приедет бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман. 19 сентября в сенатском комитете по иностранным делам прошли слушания по его кандидатуре, в ходе которых политик в частности выразил уверенность, что США необходимо работать с РФ в решении ряда международных проблем. После слушаний подавляющее большинство членов комитета поддержали экс-губернатора, теперь его должен утвердить полный состав Сената.

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Персоны
Теффт, Джон Макфол, Майкл Хантсман, Джон
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