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США намерены принять не более 45 тыс. беженцев в следующем финансовом году

Международная панорама
28 сентября, 1:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, сентября. /ТАСС

По словам представителей администрации Соединенных Штатов, даже при таких условиях страна останется мировым лидером по числу принимаемых мигрантов

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Власти США планируют в следующем финансовом году (начинается в США с 1 октября) принять не более 45 тыс. беженцев. Об этом сообщили в среду в беседе с журналистами представители администрации Соединенных Штатов.

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"Госсекретарь [США Рекс Тиллерсон] проинформирует Конгресс о предложении администрации принять до 45 тыс. беженцев со всего мира в 2018 финансовом году", - отметил один из них.

По его словам, в частности из стран Африки планируется принять не более 19 тыс. беженцев, Восточной Азии - 5 тыс., Европы и Средней Азии - 2 тыс., стран Латинской Америки и Карибского бассейна - 1,5 тыс., Ближнего Востока и Южной Азии - 17 тыс. При этом представители администрации США подчеркнули, что при изменении программы приема беженцев они исходят из "безопасности американцев". "Наша главная задача - обеспечить прием только тех беженцев, кто имеет право на такого рода защиту, и не представляют угрозы безопасности нашей страны", - пояснил он, добавив, что даже с новой максимальной квотой Соединенные Штаты "останутся лидером по числу принимаемых беженцев в мире".

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Представители американских властей также пояснили, что Вашингтон продолжит ужесточать программу приема беженцев в деле проведения проверок вынужденных переселенцев. "Лица, претендующие на статус беженца, будут проходить комплексные, многоэтапные проверки, как до приезда в страну, так и по прибытию, - отметил один из них. - Мы продолжим работать над введением новых программ проверок и механизмов повышения безопасности при приеме беженцев в Соединенные Штаты".

В Белом доме напомнили, что при президенте Дональде Трампе эти проверки "пересматриваются с целью определить, какие еще дополнительные улучшения могут быть сделаны". "Мы рассматриваем широкий спектр потенциальных мер и улучшений в дополнении к традиционным программам проверки безопасности беженцев", - отметил представитель администрации США.

Иммиграционный вопрос

Трамп после вступления в должность президента США установил максимальное ограничение на прием беженцев в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) на уровне не более 50 тыс. человек. Однако некоторые из советников главы государства настаивали, что число вынужденных переселенцев, которых США примут в следующем финансовом году, должно быть еще меньше. Впоследствии Госдепартамент выступил с рекомендацией установить соответствующую квоту на уровне 45 тыс. человек.

Как отмечают американские СМИ, начиная с 1980 года, максимальная квота на прием вынужденных переселенцев Соединенными Штатами никогда не опускалась ниже уровня в 67 тыс. человек в год.

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