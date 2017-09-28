ИКАО готовит глобальный план безопасности полетов гражданской авиации

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) готовит новый глобальный план обеспечения безопасности полетов, который, как ожидается, будет принят уже в ноябре. Об этом сообщила в среду ее генеральный секретарь Фан Лю на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном защите гражданской авиации в контексте террористической угрозы.

"Будучи лидером в сфере безопасности авиации, ИКАО разработала новый глобальный план безопасности авиации. Это важнейший документ, который сосредоточен на угрозе гражданской авиации со стороны терроризма", - сказала она, добавив, что в подготовке документа принимали участие правительства различных государств и авиаперевозчики. "Ожидается, что он будет одобрен Советом ИКАО на следующей сессии в ноябре", - отметила Фан Лю.

По ее словам, реализация этой программы позволит улучшить осведомленность гражданской авиации о рисках в сфере безопасности и реагирование на них, а также будет способствовать внедрению новых технологий и углублению международного сотрудничества. Как заявила глава ИКАО, организация станет следить за реализацией плана, успех которого зависит от того, насколько добросовестно ему будут следовать государства.

На заседании Совбеза страны приветствовали подготовку документа ИКАО, при этом некоторые из них поднимали волнующие их вопросы. Так, постоянный представитель Японии при ООН Коро Бэссё говорил об угрозе, которую представляют для гражданской авиации ракетные пуски КНДР, а его украинский коллега Владимир Ельченко напомнил о катастрофе самолета компании Malaysia Airlines в Донбассе в июле 2014 года.

Постпред РФ Василий Небензя призвал к продолжению сотрудничества контртеррористических структур Совбеза ООН с ИКАО. "Наша конечная цель должна заключаться в создании устойчивой системы защиты международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, и наиболее эффективный путь продвижения к ней - слаженные действия государств и международных структур в рамках их соответствующих полномочий", - сказал он.

Резолюция в поддержку безопасности аэропортов

СБ ООН 22 сентября 2016 года принял резолюцию 2309 в поддержку усилий, предпринимаемых ИКАО для повышения безопасности аэропортов. Поводом для проведения заседания Совбеза стали теракты в воздушных гаванях Брюсселя и Стамбула, унесшие жизни почти 90 человек. Эти трагические события, подчеркивают в ИКАО, показали, что национальная безопасность напрямую зависит от того, насколько хорошо защищены аэропорты и авиация.

В документе, принятом по инициативе Великобритании, подчеркивается, что "все государства несут ответственность за обеспечение защиты своих граждан и граждан всех других стран от террористических нападений при воздушных перевозках, осуществляемых на их территории". В резолюции выражается поддержка мерам, принимаемым в этом направлении ИКАО, а также содержится призыв к государствам "укреплять международное и региональное сотрудничество" для эффективного противостояния "угрозе, исходящей от иностранных террористов".

Как заявила в среду Фан Лю, с момента принятия резолюции "был достигнут огромный прогресс в усилении безопасности авиации под руководством ИКАО". По ее словам, в воздушных гаванях были введены дополнительные меры, в том числе расширены возможности по выявлению взрывчатки и защищены компьютерные системы, которые могут подвергнуться атаке хакеров.