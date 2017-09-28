Facebook удалила десятки тысяч фальшивых аккаунтов перед выборами в Германии

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook в течение месяца до проведения парламентских выборов в Германии удалила десятки тысяч фальшивых аккаунтов, зарегистрированных в ФРГ. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении соцсети.

"После сообщений об иностранном вмешательстве в президентские выборы в США и Франции мы тесно работали с германскими властями по нескольким инициативам, направленным на борьбу с дезинформацией, чтобы сделать Facebook более безопасной средой, предназначенной для естественного вовлечения граждан в общественную жизнь", - отметил представитель соцсети Ричард Аллан.

"Для того, чтобы предотвратить случаи злоупотребления нашей платформой, мы запустили новую инициативу по удалению фальшивых аккаунтов благодаря обнаружению подозрительной активности", - отмечается в сообщении. "В течение месяца до выборов [в парламент ФРГ] мы удалили десятки тысяч фальшивых аккаунтов в Германии", - добавил Аллан.

В соцсети также указали, что она сотрудничала в этом вопросе с властями страны, в том числе с Федеральным ведомством по безопасности информационной техники ФРГ (BSI). "Мы провели обучение членов парламента [ФРГ] и кандидатов по вопросам онлайн-безопасности, - говорится в заявлении. - Мы также установили канал связи с BSI для обсуждения вопросов, касающихся безопасности и достоверности в контексте федеральных выборов".

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что следов вмешательства в ход выборов в Германии с помощью соцсети обнаружено не было.

"Российская" реклама

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России.

На прошлой неделе соцсеть объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу США. Президент Дональд Трамп назвал утверждения о якобы проплаченных Россией рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на выборы очередной мистификацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсети и не знает, кто стоит за такими заказами.

Выборы в ФРГ

В воскресенье в Германии прошли выборы в Бундестаг. Согласно официальным предварительным результатам, победил консервативный блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ ХСС), набрав 33% голосов избирателей. На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев. Правую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, Левую партию - 9,2%.