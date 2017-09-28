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Сенат США утвердил генерала Джозефа Данфорда на пост главы Комитета начальников штабов

Международная панорама
28 сентября, 2:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, сентября. /ТАСС

Это будет уже второй срок Данфорда на высшей воинской должности в ВС США

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в среду на заседании утвердил генерала Джозефа Данфорда на второй срок на посту председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил.

Голосование проходило по упрощенной процедуре, так как ни один член палаты не потребовал поименного голосования. Во вторник Данфорд выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил, в течение примерно двух часов отвечая на вопросы сенаторов.

Председатель КНШ - главный военный советник не только президента, но также министра обороны и Совета национальной безопасности при Белом доме. Это высшая воинская должность в ВС США. Как говорят сами сотрудники Пентагона, основная задача главы КНШ - доводить до сведения гражданского руководства страны мнение военных по тем или иным вопросам.

КНШ - планирующий и консультативный орган, не обладающий полномочиями по непосредственному управлению войсками. Он осуществляет разработку стратегических и мобилизационных планов, программ формирования ВС, создания вооружений и военно-политического сотрудничества. Глава Комитета назначается президентом на два года с возможностью продления еще на такой же срок.

На должность председателя КНШ Данфорда выдвинул 5 мая 2015 года бывший в то время президентом Барак Обама. 30 июля того же года его кандидатура была утверждена Сенатом. 1 октября Данфорд приступил к исполнению своих обязанностей.

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Обама, Барак Данфорд, Джозеф
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