США намерены ликвидировать свое химоружие к концу 2023 года

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США планируют завершить процесс утилизации остающегося у них химического оружия к концу 2023 года. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента в связи с полным завершением ликвидации Россией своих запасов боевых отравляющих веществ.

"Правительство США продолжает концентрировать внимание на уничтожении остающейся порции арсенала химического оружия, хранящейся в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки). США по-прежнему привержены завершению [процесса] ликвидации своего задекларированного арсенала химического оружия к концу 2023 года", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства.

Оценки эксперта

Между тем руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл в беседе с корреспондентом ТАСС охарактеризовал достижение России как историческую веху и важный шаг вперед.

"Это важная историческая веха. За эту работу заплачена большая цена, она стоила больших жертв со стороны тех лиц, кто участвовал в этих операциях. Случившееся представляет собой важный шаг вперед", - подчеркнул авторитетный американский эксперт. Как он напомнил, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) "подтвердила, что Россия завершила процесс ликвидации в рамках Конвенции о запрещении химического оружия".

Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

Взгляд в будущее

Однако, как считает Кимболл, "есть и дополнительные вызовы, связанные с Конвенцией о запрещении химического оружия, которые ждут впереди". "И России необходимо демонстрировать более выдающиеся лидерские навыки", - полагает он.

"Сама ОЗХО [также] должна эволюционировать, чтобы сохранять свою возможность контролировать исполнение договора [Конвенции о запрещении химического оружия] в глобальных масштабах. Разрабатываются новые технологии, которые упрощают производство в сравнительно небольших объемах химикатов, запрещенных конвенцией. Становится сложнее удостоверять выполнение [конвенции] с течением времени", - пояснил американский специалист.

"И, конечно, мы все еще сталкиваемся с применением химического оружия Сирией. Мне кажется, на России [здесь] лежит важная ответственность за то, чтобы быть частью решения, а не проблемы - в плане привлечения к ответственности виновников атак с использованием зарина. Согласно всей имеющейся информации, речь идет о правительстве Башара Асада", - утверждал он.

"Дальнейшие дебаты на эту тему, - добавил Кимболл, - состоятся в Совете Безопасности [ООН] в предстоящие недели, и я надеюсь, что Россия сыграет более конструктивную роль".

Уничтожение химоружия в США

В соответствии с выводами ассоциации, ссылающейся на отчеты ОЗХО и американского правительства, Соединенные Штаты к настоящему времени ликвидировали примерно 90% своего запаса боевых отравляющих веществ, который составлял порядка 28 тыс. т.

По словам Кимболла, подготовленная ассоциацией справка на этот счет "отражает то, что говорит правительство США, и то, что содержится в отчетах ОЗХО". "[Ориентация на конец 2023 года] - это новый прогнозируемый график. Однако он может измениться. Если возникнут новые вызовы с финансированием или технологического характера, то США могут опять обратиться к ОЗХО с запросом о корректировке графика уничтожения своего арсенала химического оружия", - уточнил эксперт.

В связи с этим он напомнил, что в прошлом "и Россия, и США запрашивали такое продление изначально установленных сроков, и данные запросы удовлетворялись".

Новый перенос?

Кимболл не исключил, что США вновь могут обратиться к ОЗХО с просьбой о продлении сроков утилизации своего арсенала химоружия. Изначально предполагалось, что этот процесс и в США, и в России завершится в 2012 году.

"Хороший вопрос. Сложно ответить, так как Конгресс США все еще продолжает оценивать различные бюджетные дела", - сказал специалист, отвечая на просьбу сообщить, вырисовываются ли на данном этапе какие-либо финансовые, технологические или иные сложности в процессе ликвидации американских боевых отравляющих веществ.

"Нехватка финансов возможна, и она может еще больше удлинить график ликвидации [американского арсенала]", - заявил в заключение Кимболл.

В командовании сухопутных войск США, которые занимаются процессом утилизации химоружия, проигнорировали просьбу корр. ТАСС предоставить последние сведения об остающихся неутилизированными объемах отравляющих веществ.