Глава МИД Ирана: для США важнее ограничить влияние Дамаска, чем победить ИГ

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НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Вашингтон считает более важной задачей не допустить того, чтобы власти Сирии взяли под контроль границу с Ираком, нежели уничтожить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время выступления в неправительственной организации "Азиатское общество" в Нью-Йорке.
"Сегодня мне кажется, что приоритеты изменились, и для властей США важнее не дать сирийскому правительству взять под контроль границу с Ираком, чем победить ИГ", - сказал он.
Зариф также подчеркнул, что целью Ирана в Сирии является только "борьба против ИГ". По его словам, последние действия США дают повод усомниться, что интересы Тегерана и Вашингтона в этом плане совпадают.
При этом глава иранского МИД выразил уверенность, что президент России Владимир Путин добивается урегулирования ситуации в Сирии политическим путем.
"Я говорил с президентом Путиным, я знаю, что президент Путин желает найти мирное решение в Сирии", - указал он. Глава МИД отметил, что не знает, стремятся ли к этому же Соединенные Штаты.
"Готовы ли США к этому? Спросите того, кто недавно говорил с президентом [США Дональдом] Трампом, мне делать этого не приходилось", - подчеркнул он.
Зариф выразил сомнение в том, что некоторые американские союзники заинтересованы в политическом урегулировании в Сирии.