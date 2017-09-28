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В Иране заявили о готовности ответить на возможный выход США из ядерной сделки

Международная панорама
28 сентября, 3:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, сентября. /ТАСС

По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, конкретное решение будет зависеть от текущей политобстановки

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НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Иран определится со своими действиями в случае выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в зависимости от конкретной политической обстановки. Прогнозировать ее заранее нельзя. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"Если США выйдут из соглашения, то это будет основой для решения Ирана также выйти из него. Однако есть дополнительные аспекты, которые повлияют на наше решение", - подчеркнул Зариф. По его словам, такими аспектами будет "политическая обстановка на тот момент" и позиция стран Европы.

Глава МИД Ирана считает, что администрация президента США Дональда Трампа совершит серьезную стратегическую ошибку, если рискнет выйти из ядерной сделки с Ираном. "США выходом из соглашения пошлют миру сигнал о том, что они больше не являются надежным партнером. США все равно придется в будущем еще раз доказывать, что им можно доверять", - пояснил министр.

Иран и "шестерка" достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

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Персоны
Трамп, Дональд Зариф, Мохаммад Джавад
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