В Иране заявили о готовности ответить на возможный выход США из ядерной сделки

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Иран определится со своими действиями в случае выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в зависимости от конкретной политической обстановки. Прогнозировать ее заранее нельзя. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если США выйдут из соглашения, то это будет основой для решения Ирана также выйти из него. Однако есть дополнительные аспекты, которые повлияют на наше решение", - подчеркнул Зариф. По его словам, такими аспектами будет "политическая обстановка на тот момент" и позиция стран Европы.

Глава МИД Ирана считает, что администрация президента США Дональда Трампа совершит серьезную стратегическую ошибку, если рискнет выйти из ядерной сделки с Ираном. "США выходом из соглашения пошлют миру сигнал о том, что они больше не являются надежным партнером. США все равно придется в будущем еще раз доказывать, что им можно доверять", - пояснил министр.

Иран и "шестерка" достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.