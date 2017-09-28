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Цукерберг отверг критику Трампа, обвинившего Facebook в сговоре против него

Международная панорама
28 сентября, 4:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, сентября. /ТАСС

Основатель соцсети отметил, что оппоненты президента США, напротив, утверждают, что Facebook помог Трампу выиграть выборы

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Основатель Facebook Марк Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг

© AP Photo/Steven Senne

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Facebook Марк Цукерберг в среду отверг критику президента США Дональда Трампа, который заявил, что данная социальная сеть проводит враждебную политику по отношению к нему.

Ранее Трамп обвинил  Facebook в сговоре против него. "Facebook всегда был против Трампа, сети всегда были последовательно настроены против Трампа, фальшивые новости, The New York Times (извинилась) и The Washington Post были против Трампа. Заговор? Но народ был за Трампа! Фактически ни один президент не сделал столь много, сколько сделали мы в первые девять месяцев, экономика на подъеме", - написал президент в своем Twitter.

Цукерберг в среду опубликовал в ответ на это сообщение на своей странице в Facebook". "Трамп говорит, что Facebook против него, либералы говорят, что мы помогли Трампу [выиграть выборы], - написал он. - Обе стороны расстраиваются из-за идей и контента, которые им не нравятся. Вот что означает управлять платформой, [которая открыта] для всех идей".

Как отметил основатель соцсети, Facebook сыграл гораздо более положительную роль в ходе прошлогодней предвыборной кампании в США, чем принято считать. Это были первые американские выборы, во время которых интернет был основным способом коммуникации кандидатов с общественностью, указал Цукерберг.

По его словам, американцы обсуждали в Facebook практически каждый аспект, имевший отношение к выборам, включая те, которые вовсе не освещались в СМИ. Кроме того, участники избирательной кампании "потратили сотни миллионов долларов на онлайн-рекламу", чтобы донести свои идеи до граждан, и это "в тысячи раз превышает число любых проблемных рекламных объявлений" проплаченного характера, которые были обнаружены соцсетью, отметил он.

Как напомнил Цукерберг, после выборов он изначально назвал безумными утверждения, согласно которым дезинформация в  Facebook могла повлиять на результаты выборов. Глава соцсети признал, что сожалеет о своих словах, назвав их пренебрежительными. "Однако имеющиеся у нас данные всегда показывали, что наше более широкое влияние, от предоставления людям права голоса и до возможности кандидатов общаться [с избирателями] напрямую, сыграло гораздо более важную роль на этих выборах", - подчеркнул Цукерберг. Он также добавил, что соцсеть продолжит "вносить свой вклад в защиту от попыток государств распространять дезинформацию и подрывать избирательные процессы".

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