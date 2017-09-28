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Постпред Сирии при ООН: США не дают сирийским войскам освободить Дейр-эз-Зор

Международная панорама
28 сентября, 5:26 UTC+3 ООН ООН 28, сентября. /ТАСС

По словам Башара Джаафари, "американцы соревнуются с сирийской армией за освобождение Дейр-эз-Зора вместо того, чтобы сражаться с ИГ в Ракке"

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ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Коалиция во главе США и поддерживаемые ею вооруженные формирования приостановили операцию по освобождению Ракки от террористов и перебросили силы в Дейр-эз-Зор, чтобы не дать сирийским войскам взять город под свой контроль. Об этом заявил в среду постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности.

Он также утверждал, что год назад американская авиация оказала огневую поддержку боевикам запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ), нанеся удар по стратегической высоте в Дейр-эз-Зоре, которую занимали сирийские войска. В результате осада города террористами продолжилась еще год, констатировал дипломат, добавив, что "ситуация повторилась 21 сентября этого года".

"Сирийское и российское министерства обороны объявили, что Дейр-эз-Зор будет освобожден от ИГ в течение одной недели, наша армия стояла у окраин Дейр-эз-Зора. Мы ликвидировали 850 членов ИГ в Дейр-эз-Зоре, террористы отступили, и сирийская армия вернула контроль над городом и прилегающими районами. Представьте себе, дамы и господа, что произошло дальше, - продолжил Джаафари. - Возглавляемая США международная коалиция прекратила операции в Ракке - оплоте ИГ, и направила так называемую Свободную сирийскую армию (ССА) на Дейр-эз-Зор, который в тот момент уже освобождали наши войска".

По его словам, "американцы соревнуются с сирийской армией за освобождение Дейр-эз-Зора вместо того, чтобы сражаться с ИГ в Ракке". Кроме того, сирийский постпред утверждал, что полученные от России снимки с воздуха "изобличают то, как американские силы и формирования ИГ сдают друг другу позиции без боя".

Блокада Дейр-эз-Зора, взятого в окружение бандами ИГ в 2014 году, была прорвана 5 сентября. Это позволило сирийским войскам начать операцию в долине реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком. Освобождение восточного региона, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь большое значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

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