Глава Каталонии заявил, что ЕС игнорирует кризис в отношениях между регионом и Мадридом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Евросоюз игнорирует кризис в отношениях между испанским центральным правительством и Каталонией. Об этом в среду заявил глава автономного региона Карлес Пучдемон, как сообщило агентство Associated Press.

"Они очень храбры, когда говорят о странах, в которых они не обладают компетенциями, но где же они, когда их граждане нуждаются в них? - приводит агентство слова Пучдемона. - Повернуться спиной к каталонцам - это решение Европы?"

По его мнению, воскресный референдум позволит жителям автономии быть услышанными. "Тот, кто не хочет услышать наш голос, должен обратиться к политическому отоларингологу", - заявил политик. По словам Пучдемона, в случае, если каталонцы проголосуют за независимость, он обратится к европейскому сообществу с просьбой вмешаться.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании намечен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулирует выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что он состоится.