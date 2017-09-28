NYT: на мнение американцев влияют якобы связанные с РФ аккаунты в Twitter

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НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен учетных записей в Twitter, которые якобы каким-то образом могли быть связанны с Россией, применялись как во время президентских выборов 2016 года в США, так и в последние дни для оказания влияния на общественное мнение в стране. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в среду газетой The New York Times.
По версии издания, "есть свидетельства того, что Twitter мог быть использован еще более активно, чем Facebook в российской кампании по оказанию влияния в прошлом году". По утверждению авторов публикации, социальную сеть "применяли для масштабной автоматической рассылки сообщений с использованием аккаунтов-ботов в целях распространения сфабрикованных новостных статей об электронных письмах деятелей Демократической партии, полученных российскими хакерами".
На чем именно основаны подозрения относительно наличия связей между этими учетными записями и Россией, в материале The New York Times не разъясняется.
В материале говорится, что данной версии придерживаются сотрудники организации под названием "Альянс за защиту демократии". Она, согласно информации на ее официальном сайте, была создана специально для "противодействия попыткам России подорвать демократию и демократические институты".
Как сообщала в июле газета The Washington Post, в консультационный совет организации вошел целый ряд бывших американских должностных лиц. В их числе бывший и. о. директора ЦРУ Майкл Морелл, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис и бывший вице-президент США Джозеф Байден.
В статье утверждается, что указанные учетные записи применяются и в настоящее время, для того, чтобы придать большую огласку разгоревшемуся в минувшие выходные резонансному скандалу между президентом Дональдом Трампом и членами команд Национальной футбольной лиги (NFL).
Игроки в американский футбол в конце прошлой недели во время исполнения гимна США вставали на одно колено и поднимали руку в знак протеста против жестокого обращения полиции с темнокожим населением. Трамп в своем Twitter в субботу обрушился с критикой на NFL, призвав выгонять таких игроков из команд и отстранять их от игр за неуважение к национальным символам.
Издание отмечает, что в Twitter легче, чем в Facebook создать фальшивые учетные записи, так как для этого не требуется указывать много личной информации. Как говорится в статье, ранее представители Twitter "почти ничего не сообщали о том, что им известно об использовании Россией данной платформы". В публикации приводится заявление представителей социальной сети, в котором те заверили, что активно борются с фальшивыми аккаунтами.
Старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от Калифорнии) в интервью NYT заявил, что хотел бы знать, что именно сотрудники Twitter предприняли для противодействия якобы имевшим место попыткам РФ распространять информацию с помощью соцсети. Ранее в среду было объявлено, что данный спецкомитет в октябре планирует провести слушания в рамках расследования так называемого российского вмешательства в выборы президента страны 2016 года с участием представителей высокотехнологичных компаний. Среди них, как ожидается, будут и сотрудники Twitter.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.