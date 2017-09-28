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Посол Франции надеется на прорыв в диалоге с РФ по Украине, Сирии и борьбе с терроризмом

Международная панорама
28 сентября, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По словам дипломата, прошедшие ранее переговоры глав МИД РФ и Франции были продуктивными по всему комплексу вопросов

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Париж надеется на прорыв по всем ключевым направлениям диалога с Москвой, включая Украину, Сирию и борьбу с терроризмом. Об этом в интервью ТАСС заявила посол Франции в России Сильви Берманн.

"Мы надеемся на прорыв по всем направлениям", - сказала она.

Интервью

Сильви Берманн

Посол Франции в РФ: я хочу, чтобы во Франции лучше узнали Россию

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По словам дипломата, переговоры глав МИД РФ и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана, которые провели уже три встречи с мая текущего года, были продуктивными по всему комплексу вопросов. "Прежде всего по вопросу борьбы с терроризмом, это важнейшее направление сотрудничества с Россией", - отметила она.

"Важным для нас является и сотрудничество с Россией по Сирии. Мы стремимся к скорейшему разрешению сирийского кризиса еще и потому, что именно на территории этой страны планировались теракты во Франции", - сообщила Берманн.

Она напомнила, что Москва и Париж взаимодействуют с целью урегулирования кризиса на Украине. "Следует отметить, что никто не вводит санкции ради забавы, поэтому, если будет возможность их снять, мы это сделаем, но отмена санкций связана с реализацией обязательств в рамках минских договоренностей", - указала посол.

Берманн также добавила, что Россия будет играть важную роль в новом формате сирийского урегулирования, созданию которого призвано способствовать формирование по инициативе Парижа контактной группы.

"Мы считаем, что пять постоянных членов Совбеза ООН, на которых лежит особая ответственность, должны составить ядро нового переговорного формата, - сказала она. - Состав группы может быть немного расширен, но тем не менее формат останется более узким, чем существующие переговорные механизмы".

Берманн добавила, что "Россия будет играть важную роль в этой группе как постоянный член Совбеза ООН и страна, имеющая определяющую позицию "на местах". "В настоящее время подготовка к работе группы идет в ООН на уровне экспертов и постпредов, - продолжила она. - Но когда группа будет сформирована, встречи могут проходить на уровне министров".

Дипломат отметила полезность проходящего в Астане процесса, направленного на прекращение боевых действий в Сирии, при этом добавив, что сейчас урегулирование конфликта вступает в политическую фазу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в середине июля на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что Париж и Вашингтон предлагают сформировать международную контактную группу, которая займется обеспечением послевоенной стабилизации в Сирии, поддерживая соответствующие действия ООН.

 

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Персоны
Трамп, Дональд Берманн, Сильви Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Переговоры по Сирии в Астане
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