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ЦТАК: граждане КНДР готовы добровольно вступить в армию, чтобы противостоять США

Международная панорама
28 сентября, 10:01 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 28, сентября. /ТАСС

О желании вступить в ряды вооруженных сил страны заявили более 4,7 млн старшеклассников, студентов и рабочих

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ПХЕНЬЯН, 28 сентября. /ТАСС/. Более 4,7 млн граждан КНДР изъявили желание добровольно пополнить ряды Корейской народной армии после опубликованного 22 сентября антиамериканского заявления лидера страны Ким Чен Ына. В нем председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики.

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Как сообщило в четверг информационное агентство ЦТАК, все граждане народной республики готовы "встать на защиту своего лидера и социализма, чтобы смести с лица земли американских империалистов, объявивших о безрассудном намерении уничтожить народную республику". За последние шесть дней, отмечает информагентство, о желании пополнить ряды вооруженных сил страны сообщили более 4,7 млн старшеклассников, студентов всех вузов страны, включая Университет имени Ким Ир Сена и Технологический университет имени Ким Чака, рабочих и других граждан страны. Среди них - 1,2 млн женщин.

Корейская молодежь провела в Пхеньяне митинг под лозунгом "Уничтожим американскую империю зла пятью миллионами ядерных бомб". Участники мероприятия выразили уверенность в том, что "окончательная победа будет за КНДР, поскольку никакая сила в мире не в состоянии остановить продвижение народной республики по пути прогресса под руководством Ким Чен Ына".

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
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