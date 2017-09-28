ЦТАК: граждане КНДР готовы добровольно вступить в армию, чтобы противостоять США

ПХЕНЬЯН, 28 сентября. /ТАСС/. Более 4,7 млн граждан КНДР изъявили желание добровольно пополнить ряды Корейской народной армии после опубликованного 22 сентября антиамериканского заявления лидера страны Ким Чен Ына. В нем председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики.

Как сообщило в четверг информационное агентство ЦТАК, все граждане народной республики готовы "встать на защиту своего лидера и социализма, чтобы смести с лица земли американских империалистов, объявивших о безрассудном намерении уничтожить народную республику". За последние шесть дней, отмечает информагентство, о желании пополнить ряды вооруженных сил страны сообщили более 4,7 млн старшеклассников, студентов всех вузов страны, включая Университет имени Ким Ир Сена и Технологический университет имени Ким Чака, рабочих и других граждан страны. Среди них - 1,2 млн женщин.

Корейская молодежь провела в Пхеньяне митинг под лозунгом "Уничтожим американскую империю зла пятью миллионами ядерных бомб". Участники мероприятия выразили уверенность в том, что "окончательная победа будет за КНДР, поскольку никакая сила в мире не в состоянии остановить продвижение народной республики по пути прогресса под руководством Ким Чен Ына".