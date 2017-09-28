СМИ: власти Мьянмы в ближайшее время начнут процесс проверки беженцев

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Мьянмы в ближайшее время запустят процесс проверки беженцев, которые пожелают вернуться обратно в западный штат Ракхайн с территории Бангладеш. Об этом в четверг сообщила правительственная газета Global New Light of Myanmar.
По информации ООН, из Мьянмы в Бангладеш за последний месяц бежали 480 тыс. человек. "Верификация будет осуществляться в двух населенных пунктах республики для тех, кто пожелает вернуться по воде или суше", - сообщил министр социального обеспечения, оказания помощи и переселения Вин Мья Эй. По его словам, процесс "будет основан на принципах, утвержденных Мьянмой и Бангладеш еще в 1993 году".
Как пишет Global New Light of Myanmar, для согласования процедуры с властями Бангладеш на следующей неделе в эту страну с визитом отправится министр по делам офиса государственного советника Чжо Тин Све.
Ранее власти Мьянмы заявляли, что позволят вернуться назад лишь тем беженцем, которые смогут подтвердить свое гражданство. Между тем, большинство представителей народности рохинджа, бежавших от вспышки насилия в Ракхайне, не признаются официальным Нейпьидо своими гражданами.
Ситуация на территории Ракхайна, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции, после этого силы безопасности Мьянмы начали в регионе силовую операцию. По последним данным, столкновения унесли жизни свыше 400 человек. Большая часть из них - боевики самопровозглашенной армии, которую власти Мьянмы считают террористической организацией.