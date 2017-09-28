Al Jazeera: Qatar Airways приостанавливает полеты в Иракский Курдистан с 29 сентября

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Компания Qatar Airways по запросу авиационных властей Ирака приостанавливает полеты в аэропорты Иракского Курдистана с 29 сентября по 1 октября. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera.
В свою очередь директор аэропорта Эрбиля - административного центра курдской автономии на севере Ирака - подтвердил агентству France-Presse, что, начиная с 18:00 по местному времени (совпадает с московским) пятницы международные рейсы отменяются.
Ранее глава Qatar Airways Акбар аль-Бакер заявлял, что авиакомпания "продолжит полеты в Эрбиль до тех пор, пока не закрыто воздушное пространство [Иракского Курдистана] и нет угрозы безопасности".
26 сентября, спустя день после референдума о независимости Иракского Курдистана, федеральное правительство Ирака отвело курдскому руководству 72 часа на передачу Багдаду управления всеми пограничными пунктами и аэропортами. В среду министр транспорта и коммуникаций в правительстве автономии Мавлюд Баумурад заявил, что Эрбиль отвергает выдвинутый ультиматум.
В ответ на это Управление гражданской авиации Ирака проинформировало иностранные компании о "приостановке всех гражданских рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании начиная с пятницы". Решение о прекращении полетов уже приняли египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air и ливанская компания Middle East Airlines, иорданская Royal Jordanian Airlines, эмиратская Fly Dubai, а также три турецких авиаперевозчика: Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus.