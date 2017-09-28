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СМИ: полиция взяла под охрану урны для голосования мэрии Барселоны

Международная панорама
28 сентября, 11:44 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 28, сентября. /ТАСС

Правоохранители следят, чтобы ящики не использовали для референдума

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МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция взяла под охрану урны для голосования, которые находились в распоряжении мэрии Барселоны, чтобы их не использовали для референдума о независимости в Каталонии. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

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По его информации, урны хранились для обычных избирательных процессов. Правоохранительные органы исполняют решение прокуратуры.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.

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