Пушилин: ДНР будет добиваться введения закона об особом статусе в полном объеме

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет добиваться введения в действие закона об особом статусе Донбасса в полном объеме, без этого нет шансов урегулировать конфликт. Об этом заявил в четверг полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, выступая на круглом столе в Совете Федерации "Последний рубеж: что произойдет в связи с завершением действия закона Украины об особом статусе Донбасса 18 октября".
"Поэтому Киев должен исполнить взятые на себя обязательства не только перед республиками, но и перед мировым сообществом, - сказал он. - Поэтому окончание действия временного порядка местного самоуправления - это внутренняя проблема Киева согласно Комплексу мер".
"Исходя из этой позиции, конечно же, мы будем продолжать добиваться внесения изменений в закон об особом порядке (самоуправления) с целью введения его в действие в полном объеме, - продолжил Пушилин. - Это вопрос, по которому мы не имеем права уступить, основа и фундамент минского процесса".
Как подчеркнул глава делегации ДНР в Контактной группе, "без особого статуса, без понимания наших политических перспектив, нет шансов урегулировать конфликт". "От этого зависят жизни тысяч жителей Донбасса. Затягивание этого процесса может привести только к новому витку эскалации процесса, новым жертвам", - добавил Пушилин.