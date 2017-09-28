Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пушилин: ДНР будет добиваться введения закона об особом статусе в полном объеме

Международная панорама
28 сентября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Глава делегации ДНР подчеркнул, что для урегулирования конфликта республика должна знать о своих политических перспективах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет добиваться введения в действие закона об особом статусе Донбасса в полном объеме, без этого нет шансов урегулировать конфликт. Об этом заявил в четверг полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, выступая на круглом столе в Совете Федерации "Последний рубеж: что произойдет в связи с завершением действия закона Украины об особом статусе Донбасса 18 октября".

Смотрите также

Пушилин: Украина и США выступили за продолжение войны, отвергнув инициативу России в ООН

ДНР просит ООН помочь в передаче международному следствию останков жертв крушения Boeing

В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР

"Поэтому Киев должен исполнить взятые на себя обязательства не только перед республиками, но и перед мировым сообществом, - сказал он. - Поэтому окончание действия временного порядка местного самоуправления - это внутренняя проблема Киева согласно Комплексу мер".

"Исходя из этой позиции, конечно же, мы будем продолжать добиваться внесения изменений в закон об особом порядке (самоуправления) с целью введения его в действие в полном объеме, - продолжил Пушилин. - Это вопрос, по которому мы не имеем права уступить, основа и фундамент минского процесса".

Как подчеркнул глава делегации ДНР в Контактной группе, "без особого статуса, без понимания наших политических перспектив, нет шансов урегулировать конфликт". "От этого зависят жизни тысяч жителей Донбасса. Затягивание этого процесса может привести только к новому витку эскалации процесса, новым жертвам", - добавил Пушилин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
3
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
4
Клад найден в центре Москвы во время работ по благоустройству территории
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама