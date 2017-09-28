Экспертиза не нашла признаков сепаратизма в заявлениях Януковича и в его "письме" Путину

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в заявлениях экс-президента Украины Виктора Януковича и его "письме" президенту России Владимиру Путину.

Об этом в четверг на заседании по делу Януковича о госизмене сообщил судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.

"Призывов к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ, публичных высказываниях Януковича и в письме [президенту России] от 1 марта 2014 года нет", - сказал он.

По словам судьи, экспертиза также не нашла в высказываниях бывшего президента "прямых призывов к агрессивной войне". Однако, по выводам экспертов, продолжил судья, "высказывания Януковича и его письмо Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины".

Заявление Януковича, которое украинские власти называют письмом Путину с просьбой о вводе войск, было зачитано в Совете Безопасности ООН в марте 2014 года. В МИД РФ, комментируя это событие, ранее подчеркивали, что документ был зачитан в качестве показательной информации о положении в стране. В администрации президента РФ и в Совете Федерации данный документ не рассматривался, и никаких решений по нему не принималось.

В феврале этого года сам Янукович подтверждал, что не обращался к России с просьбой ввести войска. "Я не просил вводить войска на Украину. Это не так", - подчеркнул он в интервью по случаю трехлетия государственного переворота на Украине. Янукович указывал, что никакого письма президенту России на этот счет не было. "Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, - заявил экс-президент. - Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий".