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Лукашенко видит в выходе Великобритании из Евросоюза опасный прецедент

Международная панорама
28 сентября, 12:47 UTC+3 МИНСК МИНСК 28, сентября. /ТАСС

По мнению президента Белоруссии, в современных условиях нужен громкий голос церкви и настоятельный призыв к политикам об укреплении безопасности на континенте

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МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что выход Великобритании из Евросоюза является опасным прецедентом. Об этом он заявил в четверг на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

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"Мы говорим, что мы дошли до горячих столкновений в Европе. Выход Великобритании из Евросоюза - это тоже опасный прецедент, который может разрушить Европейский союз", - сказал белорусский лидер, слова которого приводит его пресс-служба. По его словам, в современных условиях нужен громкий голос церкви и настоятельный призыв к политикам и государственным деятелям укрепить безопасность на европейском континенте, "пока мы не потеряли Европу вообще".

Лукашенко напомнил, что, встречаясь в минувший вторник с государственным министром Великобритании, он говорил о том, что Белоруссия является поборником единства Европы в целом и ЕС в частности. "Потому что мы сторонники многополярного мира, а ЕС сегодня является одной из основных опор спокойствия и равновесия в мире", - сказал президент. Он подчеркнул, что, "если эта опора уходит, если она будет разрушена, мир наклонится еще больше". "Ясно, в какую сторону", - добавил президент.

По его словам, в данном случае он не обвиняет и не считает, что Великобритания поступает неправильно. "Это воля народа Великобритании, в каких союзах быть, наоборот, на моей памяти политики и государственные деятели (я даже уверен, [что и] церковь Великобритании) призывала Евросоюз к реформированию для того, чтобы этот союз был удобен многим народам, в том числе Великобритании, - сказал Лукашенко. - Но Брюссель к этому не прислушался, <...> теперь мы пожинаем эти последствия".

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