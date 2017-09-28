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Мэй считает, что переходный период после Brexit должен быть ограничен по времени

Международная панорама
28 сентября, 13:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, сентября. /ТАСС

По словам премьера Великобритании, данный период нужен для того, чтобы процесс выхода страны из ЕС был гладким и упорядоченным

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ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что переходный период после того, как страна выйдет из состава ЕС, должен быть ограниченным по времени. Об этом она заявила, выступая в четверг в Банке Англии.

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"Я считаю, что нам надо определиться с тем, каким будет наше новое партнерство, в том числе и экономическое, и в области безопасности. Уже потом наступит период по имплементации практических изменений. Важно, чтобы этот период был ограничен по времени, чтобы он был в районе двух лет. Это нужно для того, чтобы процесс выхода был гладким и упорядоченным", - сказала она.

Накануне лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, напротив, высказался за то, чтобы переходный период не был ограничен по срокам и в течение всего этого времени Великобритания должна сохранять свое членство в едином рынке и таможенном союзе ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице, спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. В четверг должен быть завершен четвертый раунд дискуссий.

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Персоны
Мэй, Тереза Корбин, Джереми
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