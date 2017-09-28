Мэй считает, что переходный период после Brexit должен быть ограничен по времени

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что переходный период после того, как страна выйдет из состава ЕС, должен быть ограниченным по времени. Об этом она заявила, выступая в четверг в Банке Англии.

"Я считаю, что нам надо определиться с тем, каким будет наше новое партнерство, в том числе и экономическое, и в области безопасности. Уже потом наступит период по имплементации практических изменений. Важно, чтобы этот период был ограничен по времени, чтобы он был в районе двух лет. Это нужно для того, чтобы процесс выхода был гладким и упорядоченным", - сказала она.

Накануне лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, напротив, высказался за то, чтобы переходный период не был ограничен по срокам и в течение всего этого времени Великобритания должна сохранять свое членство в едином рынке и таможенном союзе ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице, спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. В четверг должен быть завершен четвертый раунд дискуссий.