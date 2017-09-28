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МИД Белоруссии вручил ноту послу Украины в связи с нарушением воздушного пространства

Международная панорама
28 сентября, 13:05 UTC+3 МИНСК МИНСК 28, сентября. /ТАСС

Инцидент с пересечением украинского самолета "DA-42" границ республики произошел 25 сентября 2017 года

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МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. МИД Белоруссии вручил ноту послу Украины в Белоруссии в связи с нарушением воздушного пространства Республики Белоруссия со стороны Украины самолетом "DA-42" 25 сентября 2017 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

"В Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины самолетом "DA-42", имевшим место 25 сентября 2017 года", - сообщили в МИД.

Там отметили, что посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим был приглашен в МИД РБ 28 сентября, где, по представлению министерства обороны Белоруссии, ему и была вручена нота.

"Отметив недопустимость нарушений государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем", - отметили в МИД.

Также отмечается, что "белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины". "Была выражена надежда на профессиональное и конструктивное взаимодействие авиационных властей двух стран", - отметили в МИД.

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