Власти Китая предписали в течение 120 дней закрыть все совместные с КНДР предприятия

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ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Китая предписали в течение 120 дней со дня принятия резолюции СБ ООН 2375 закрыть все совместные предприятия с участием частных и юридических лиц из КНДР. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении министерства коммерции КНР.
"Действующие в Китае совместные предприятия, кооперативные организации, а также предприятия с иностранным капиталом с юридическими или физическими лицами из КНДР должны прекратить свою деятельность в течение 120 суток со дня принятия СБ ООН резолюции 2375 (12 сентября 2017 года - прим. ТАСС)", - сказано в документе.