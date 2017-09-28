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НАТО опровергла сообщения СМИ о приостановке работы СРН

Международная панорама
28 сентября, 13:33 UTC+3 /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Кроме того, в пресс-службе альянса подчеркнули, что сейчас изучаются возможности созыва нового заседания Совета Россия - НАТО

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БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО опровергла сообщения СМИ о замораживании работы Совета Россия - НАТО (СРН) после учений "Запад-2017". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, подчеркнув, что альянс "сейчас изучает возможности созыва нового заседания СРН". В постпредстве РФ при НАТО также подтвердили, что речь о приостановке работы СРН сейчас не идет.

"НАТО не имеет никаких планов по замораживанию работы Совета Россия - НАТО. Напротив, как говорил в последних интервью генсек НАТО Йенс Столтенберг, мы сейчас изучаем возможности созыва нового заседания СРН. Мы рассматриваем возможные даты этой встречи с нашими российскими коллегами", - сказала Лунгеску.

Она отметила, что с апреля 2016 года СРН "провел пять встреч, обсуждая вопросы, связанные с Украиной, военную транспарентность, снижение рисков [военных инцидентов в Европе] и ситуацию в Афганистане". "Страны НАТО остаются привержены регулярному, целенаправленному и осмысленному диалогу с Россией в рамках Совета Россия - НАТО", - заявила она.

Ранее ряд российских СМИ распространил информацию, согласно которой альянс якобы намерен заморозить работу Совета Россия - НАТО до конца года после российско- белорусских стратегических учений "Запад-2017".

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