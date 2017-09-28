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Разведка ДНР: крупная группировка боевиков "Правого сектора" замечена в 15 км от Донецка

Международная панорама
28 сентября, 13:28 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 28, сентября. /ТАСС

Зафиксировано появление в районе трех боевых машин пехоты, восьми танков и САУ "Гвоздика"

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© AP Photo/Darko Bandic

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Более 100 хорошо вооруженных националистов "Правого сектора" (организация запрещена в России) прибыли на позиции в Красногоровке, которая находится в 15 км к западу от Донецка.

Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"В районах населенного пункта Гранитное зафиксировано прибытие трех боевых машин пехоты, восьми танков и двух самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - В Красногоровку прибыли десять грузовых автомобилей старого образца, ранее состоявших на вооружении стран НАТО, загруженных боеприпасами, а также более 100 человек личного состава корпуса "Правый сектор".

Безсонов также сообщил, что за минувшие сутки с украинской стороны по прилегающим к линии соприкосновения районам ДНР с украинской стороны выпущено 20 мин. "На донецком направлении противник применил минометы, вооружение бронемашин, гранатометы и стрелковое оружие, выпущено 10 мин калибра 82 мм. На мариупольском направлении противник выпустил 10 мин калибра 82 мм по району села Коминтерново, обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись села Саханка и Октябрь", - перечислил Безсонов.

Ранее в четверг в оперативном командовании ДНР сообщали, что за сутки украинские подразделения 17 раз нарушили режим прекращения огня. От обстрелов получили повреждения три дома на западе Донецка.

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